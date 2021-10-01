Ну что за свиньи: дикие кабаны напали на певицу Шакиру и ее сына во время прогулки

Всемирно известная певица Шакира подверглась атаке диких кабанов. В конце сентября 44-летняя поп-звезда рассказала в социальной сети, что она гуляла по парку в Барселоне (где живет с мужем и детьми) со своим 8-летним сыном Миланом, и вдруг на нее выпрыгнула пара диких животных.

Звери схватили сумку певицы и умчались с ней в лес. Позже Шакире удалось вернуть пропажу, но та уже была изрядно потрепана кабанами. «Следы столкновения» звезда продемонстрировала в «сториз» в Instagram.

«Они унесли мою сумку в лес с моим мобильным телефоном. Они уничтожают все, — цитирует Шакиру канал BBC. — Милан, подтверди. Расскажи, как твоя мама противостояла кабану».

Журналисты добавили, что нападения этих животных на жителей Барселоны не редкость. За год местная полиция получает около тысячи звонков с жалобами на то, что кабаны атакуют на собак, грабят кормушки для кошек, перекрывают движение транспорта и даже врезаются в автомобили. В Европе дикие звери все чаще тянутся в города, где им легко найти пропитание на свалках.

больше по теме Громкие овцы заставили Криштиану Роналду переехать из особняка за 8 млн долларов Футболист перебрался в дом поскромнее, но подальше от шумных животных.

Напомним, что Шакира уже более 10 лет состоит в отношениях с защитником каталонской «Барселоны», футболистом Жераром Пике. У звездной пары двое детей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.