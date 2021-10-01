Писк сезона! Алсу в приталенном платье с юбкой-рыбкой блеснула изящной фигурой

Алсу — многодетная мама. Вместе с мужем бизнесменом Яном Абрамовым певица воспитывает дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля. В одном из интервью артистка опровергла слухи о том, что она стала реже выступать на сцене из-за того, что обзавелась семьей. Как говорит певица, муж совершенно не мешает ей петь и не препятствует звездной жизни. Ян и сам обожает музыку. Поэтому свою красавицу-жену Абрамов во всем и всегда поддерживает. К певческой карьере устремилась и младшая из дочерей Алсу. Так, Микелла выступала в вокальном проекте «Голос. Дети», попав после «слепых прослушиваний» в команду к украинской диве Светлане Лободе.

Алсу, как и в юности, выглядит все также прекрасно. Она умело подчеркивает стройную фигуру, используя мудрые стилистические приемы при создании того или иного вечернего образа. На днях певица блистала в приталенном платье с юбкой-рыбкой и широким тканевым поясом. Стилист Элла Маковей в беседе с сайтом Teleprogramma.pro назвала этот лук поп-дивы ультрамодным и эффектным.

«Черный цвет победно празднует свое возвращение в наши гардеробы. Поэтому выбор певицы в пользу силуэтного платья в пол вполне объясним. Платье с длинным рукавом и кареобразным вырезом создает идеальный силуэт «песочные часы». Акцент на талии с помощью широкого тканевого ремня с пряжкой — остро актуальная деталь», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шопер.

Высшее образование: прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более 5 лет.

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