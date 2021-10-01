«Может стать завидным женихом»: звездный адвокат рассказал о том, что ждет вдовца Шаляпина

Два месяца назад Прохор Шаляпин женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Он сыграли пышную свадьбу в Лас-Вегасе, которая обошлась в 15 млн рублей, и наслаждались обществом друг друга всего три дня. После Татьяну госпитализировали с коронавирусом, а Прохор улетел в Москву. Накануне он заявил, что 42-летняя блондинка умерла.

Звездный адвокат Сергей Жорин утверждает, что Шаляпин может претендовать на богатое наследство бизнесвумен.

«В случае, если у них был действительно официально зарегистрирован брак и не было завещания или в нем был указан Прохор, то в его жизнь, возможно, наконец-то наступило бинго и он сам может являться завидным женихом», — рассказал Жорин «Пятому каналу».

Добавим, ранее Прохор рассказал, что не сможет проводить в последний путь жену, так как тело кремируют, а родственников не допустят к церемонии из-за эпидситуации.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.