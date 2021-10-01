«Смеялись втроем, а теперь ее нет?»: Штурм болезненно отреагировала на смерть жены Шаляпина

Певица Наталья Штурм в комментариях под постом музыканта Прохора Шаляпина в Instagram болезненно отреагировала на уход из жизни его жены 42-летней миллионерши Татьяны Дэвис.

«Прош… Страшно как… Какая-то мистика… Сколько смертей близких людей ты пережил… Тех, кто по возрасту могли жить и жить. Что это? Я в шоке! Ты звонил мне из Вегаса, мы познакомились, смеялись втроем… и теперь ее нет?» Наталья Штурм

Как отметила Наталья Штурм, судьба жестоко играет с Прохором Шаляпиным. «Сходи в церковь, серьезно говорю! Ты был на волоске от смерти. У тебя сильный ангел-хранитель — поблагодари его. Прош, держись, постарайся справится с этим горем», — отметила Наталья Штурм.

Напомним, что жена Прохора Шаляпина канадская миллионерша Татьяна Дэвис умерла в возрасте 42 лет от коронавируса. Музыкант не сможет вылететь из-за пандемии в США на похороны бизнес-леди.

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