«Это невероятно любящие родители»: Прохор Шаляпин высказался о тесте и теще после смерти жены

Как отметил музыкант, именно родителям Татьяны Дэвис сейчас тяжелее всего.

Певец Прохор Шаляпин в сторис Instagram высказался после смерти своей 42-летней жены канадской миллионерши Татьяны Дэвис.

«Большое спасибо за поддержку, друзья мои. На звонки с незнакомых номеров не отвечаю. Сказать мне нечего СМИ. Тяжелее всего сейчас Таниным родителям — Аркадию и Лоре. Это невероятно любящие родители. Очень порядочные и добрые. Они не заслужили такого испытания». Прохор Шаляпин

Как отметил Прохор Шаляпин, его жена была светлым человеком с добрым сердцем и чистой душой. «Я пока не могу принять все это. Мы очень верили в ее выздоровление», — отметил Прохор Шаляпин.

Напомним, что Татьяна Дэвис умерла от коронавируса в возрасте 42 лет. Последние несколько недель канадская миллионерша провела в реанимации.

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