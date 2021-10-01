«Останешься росчерком на сердце»: дочь Пригожина поддержала Шаляпина после смерти его жены-миллионерши

Ранее СМИ облетела новость о скоропостижной кончине жены-миллионерши Прохора Шаляпина. Татьяне Клаудии Дэвис было всего 42 года. Долгое время она провела в коме. И виной всему злосчастный «ковид». Возлюбленная музыканта так и не пришла в сознание. Выпускник «Фабрики звезд» поистине безутешен. Он до сих пор не может поверить в случившееся.
Вот, что в своем Instagram пишет Прохор Шаляпин, обращаясь теперь уже к покойной жене. Певец мечтал обрести семейное счастье, а стал вдовцом.
«Я любил тебя, ветрами ты была,
Ярким солнцем и луной
Ты останешься на небе.
Я любил тебя, останешься со мной
Ветром, солнцем и луной, алым росчерком
на сердце… я любил тебя» — плачет Шаляпин, испытывая боль и одиночество.
В такой момент певца подержала дочка музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Даная не может поверит в случившееся, все это стало для нее шоком.
«Какой кошмар!» — отметила дочка Иосифа Пригожина Даная.
«Проша! Мои соболезнования», — добавила Марина Девятова.
«Соболезную…» — вторит певице-народнице звезда «Дома-2» Ольга Солнце.
«Соболезную», — не осталась в стороне от такого горя и Елена Борщева из КВН.
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