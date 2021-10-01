«Какой кошмар!»: Кудрявцева эмоционально отреагировала на известие о смерти жены-миллионерши Шаляпина

Ведущая программы «Секрет на миллион» не может прийти в себя от этой трагической новости.

Прохор Шаляпин скорбит по ушедшей из жизни возлюбленной. Ведь они не так давно сыграли пышную свадьбу. Казалось, ничто не омрачит счастье молодых. Вот только беда пришла откуда не ждали. И виной всему злосчастный «ковид». На протяжении долгих недель избранница выпускника «Фабрики звезд» боролась за свою жизнь. В этом ей помогали и опытные доктора. Но все безрезультатно. Татьяна Клаудия Дэвис скончалась в возрасте 42 лет.

Вот, что пишет о случившемся в Instagram сам Прохор Шаляпин. Он буквально разделен происходящим в его семье.

«День погас, и в доме мне поют ветра,

Что тебя здесь больше нет.

Голос твой оставил мне дыханье снов,

Оставил аромат цветов и след белее облаков», — плачет певец, пребывая в глубоком трауре.

Известие о смерти Татьяны Клаудии Дэвис прокомментировала и ведущая программы «Секрет на миллион». Лера Кудрявцева в шоке от случившегося. Она обошлась только краткой фразой: «Какой кошмар!».

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