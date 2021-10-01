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«Какой кошмар!»: Кудрявцева эмоционально отреагировала на известие о смерти жены-миллионерши Шаляпина

Ведущая программы «Секрет на миллион» не может прийти в себя от этой трагической новости.

«Какой кошмар!»: Кудрявцева эмоционально отреагировала на известие о смерти жены-миллионерши Шаляпина
Прохор Шаляпин с женой-миллионершей. Фото: Instagram.com/shalyapin_official

Прохор Шаляпин скорбит по ушедшей из жизни возлюбленной. Ведь они не так давно сыграли пышную свадьбу. Казалось, ничто не омрачит счастье молодых. Вот только беда пришла откуда не ждали. И виной всему злосчастный «ковид». На протяжении долгих недель избранница выпускника «Фабрики звезд» боролась за свою жизнь. В этом ей помогали и опытные доктора. Но все безрезультатно. Татьяна Клаудия Дэвис скончалась в возрасте 42 лет.

Вот, что пишет о случившемся в Instagram сам Прохор Шаляпин. Он буквально разделен происходящим в его семье.

«День погас, и в доме мне поют ветра,
Что тебя здесь больше нет.
Голос твой оставил мне дыханье снов,
Оставил аромат цветов и след белее облаков», — плачет певец, пребывая в глубоком трауре.

Известие о смерти Татьяны Клаудии Дэвис прокомментировала и ведущая программы «Секрет на миллион». Лера Кудрявцева в шоке от случившегося. Она обошлась только краткой фразой: «Какой кошмар!».

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