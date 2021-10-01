«Проша, соболезную! Как же так»: экс-«фабрикантка» Согдиана потеряла дар речи, узнав о смерти жены Шаляпина

Певица надеется, что Прохор сможет взять себя в руки и справиться с этим горем.

Близкие друзья, поклонники и звездные коллеги певца Прохора Шаляпина не могут поверить новостным заголовкам в СМИ — «Богатая жена музыканта Татьяна Клаудия Дэвис скончалась в 42 года». Для многих это стало шоком. Не исключение и Лера Кудрявцева. До сих пор приходит в себя от всего произошедшего певица Согдиана. Она близко знакома с Прохором. Все-таки оба принимали участие в проекте «Фабрика звезд».

Ведущая программы «Секрет на миллион» назвала все случившееся кошмаром. А Согдиана выразила свои искренние соболезнования певцу. Она понимает, как непросто сейчас приходится Шаляпину.

«Проша, соболезную! Как же так», — не может поверить в случившееся и певица Согдиана.

Напомним, что вскоре после свадьбы с Прохором Шаляпиным Татьяна Клаудия Дэвис попала в больницу с коронавирусом. Она впала в кому и ее состояние оценивалось как тяжелое. Певец не мог остаться с ней, так как его ждала работа в Москве. Лишь недавно он появился на публике и отметил, что состояние его супруги по-прежнему тяжелое. И как гром среди ясного неба прозвучала новость о смерти жены-миллионерши Прохора Шаляпина. Ей было всего 42 года.

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