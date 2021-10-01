«Ставит ультиматум: либо я, либо «Танцы»: Манукян назвал настоящую причину расставания с Бузовой

Как отметил блогер, певица приревновала его к танцовщице Дарье Палей.

Музыкант и блогер Давид Манукян в интервью для YouTube-канала «Небабские истории» вспомнил, как расстался с певицей Ольгой Бузовой.

Как отметил Дава, он специально выбрал для проекта «Танцы со звездами» замужняя девушку – Дарью Палей. Надеялся, что Бузова не будет его ревновать. Вскоре Манукян выложил совместный снимок с Палей. И тут Бузову, что называется, прорвало. Она стала слать проклятья в адрес Манукяна и Палей.

«Я найму охрану, тебя не подпустят ко мне». Дальше заход: «Ты оставил комментарий под фото». Другая смс: «Ты подписался на свою партнершу». И мне ставят ультиматум: «Либо я, либо «Танцы». Давид Манукян

Напомним, что Давид Манукян и Ольга Бузова были вместе полтора года. Они расстались со скандалом. Певица обвиняла Манукяна в постоянных изменах и издевательствах.

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