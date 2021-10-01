«От такой Махидевран султан бы к Хюррем не рвался»: Феттахоглу приспустила прозрачные штаны на бедра, сверкнув «орешком»

Нур Феттахоглу раззадорила поклонников серией пикантных кадров в Instagram. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» в танце «случайно» засветила нижнее белье и упругий «орешек». Танцуя на террасе особняка, партнерша Халита Эргенча покрасовалась в полупрозрачных штанах, которые открыли взору поклонников султанские прелести Феттахоглу. Актриса изящно кружилась в лучах утреннего солнца, демонстрируя стройную фигуру: точеные ножки и сексапильные бедра, а также плоский животик.

«Пляски от Махидевран султан?», «Ну какова султанша-то! Вы только поглядите», «От такой Махидевран султан бы к Хюррем не рвался», «Опа! А штанишки-то прозрачные, трусики видно», «Какие трусики? Они там вообще есть??», «Все что надо показала! Вот это Махидевран султан», «Такими танцами и деревянную пластику Хюррем бы переплюнула», «Пусть это будет первый танец Махидевран для султана», «Ну просто Шахерезада», — пишут фолловеры.

Феттахоглу пластично двигалась по террасе, игриво демонстрируя изящную фигуру под полупрозрачными хлопковыми штанами. Поклонники тут же подметили, что этот танец Махидевран могла бы исполнить и перед султаном Сулейманом в «Великолепном веке», как когда-то танцевала Хюррем султан.

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