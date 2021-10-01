В гостях у Аллы и с такой же прической? Моложавая Вайкуле впервые за долгое время увиделась с Пугачевой

Алла Пугачева любит принимать дома гостей. Обычно летние каникулы Примадонна с семьей проводила на Рижском взморье. Однако в этом году почти все три летних месяца певица пребывала дома в подмосковной деревне Грязь с двойняшками Гарри и Лизой. К ним присоединилась и девятилетняя внучка Примадонны — Клава. Так, старшая дочка певицы Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым привезли наследницу к бабушке, а сами улетели в Грецию.

На днях в гостях у Примадонны побывала и ее давняя подруга 67-летняя Лайма Вайкуле. Многие поклонники подметили, что латвийская певица скопировала прическу Аллы Пугачевой. Обе стали похожи друг на друга как родные сестры. У них даже один оттенок волос на двоих — пепельный блонд. К тому же, певицы позировали с одинаковыми челками — только у Примадонны она была гуще. Но все-таки отличие нашлось — Алла Борисовна сделала начес на голове, а Вайкуле собрала белокурые локоны в хвостик и примерила очки с круглой оправой.

«Опа! Лайма приехала в деревню Грязь!», «Неужто сама Вайкуле? Какие люди в Голливуде», «Вау! Какой приятный сюрприз», «Лайма с легкостью затмила Аллу в ее же особняке», «Да что вы такое говорите? Обе красотки», — пишут фолловеры.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.