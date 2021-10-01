«Посчитайте количество своих трусов нестиранных»: новый муж Макеевой обратился к пользователям Сети

Анастасия Макеева и Роман Мальков знакомы более года. Их встреча случилась на даче у звезды театра прошлым летом. С тех пор влюбленные не расставались, а в мае связали себя узами церковного брака.

Как признается бизнесмен-строитель, в Сети его осаждают некоторые пользователи, которые недовольны его жизнью. К ним Роман обратился, опубликовав видео в своем инстаграм.

«Моя любимая запустила линию косметики для волос и лица. Время вообще сократилось. Перелеты, переезды, встречи. Новый виток в жизни. Времени на инстаграм нет. Почему-то вас так беспокоит количество моих костюмов. Поверьте, у меня их больше, чем у вас у многих вместе взятых. Посчитайте, хотя бы, количество своих трусов нестиранных, которые лежат у вас в квартире, потому что вы строчите всякие гадости», — сказал Мальков.

Напомним, недавно бывшая жена Малькова – Светлана заявила, что стала получать алименты на троих детей. Многодетная мама осталась жить в Словении.

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