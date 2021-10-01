Лучшая подруга мамы Аллы: 67-летняя Вайкуле приехала к Пугачевой из Латвии, проведав двойняшек Гарри и Лизу

На семейном фото близкая подруга Примадонны обнимала за плечи Гарри, а сама Алла стояла рядом с дочкой Лизой.

Вечера в загородном особняке Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина всегда проходят весело и шумно, если в их доме в подмосковной деревне Грязь собираются гости. На днях проведать близкую подругу из Латвии приехала сама Лайма Вайкуле. В 67 лет артистка выглядит просто великолепно. Она не уступает Алле Борисовне там, где речь заходит о красоте и моложавости. Ко всему прочему, Вайкуле успела соскучиться и по восьмилетним двойняшкам Гарри и Лизе. Летние каникулы Пугачева с мужем и детьми часто проводила на Рижском взморье.

Однако в этом году в отпуск с близкими Примадонна не ездила. Почти все три теплых месяца артистка провела в деревне Грязь — у нее также гостила внучка Клава.

Двойняшки Гарри и Лиза также были рады увидеться с тетей Лаймой. Ведь она лучшая подруга их мамы Аллы. Вайкуле заботливо обняла Гарри за плечи, а Пугачева стояла рядом с дочкой Лизой на семейном фото в особняке в Грязи. К ним приехали и другие звездные гости.

«Вчера к нам на ужин заезжали наши друзья, по совместительству жюри «Голос 60+» в полном составе. Стас Намин с семьей, Валера Леонтьев, Лайма Вайкуле, Олег Газманов с Мариной. Очень весело посидели!» — отметил Максим.

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