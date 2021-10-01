«Готовим новый проект»: Волочкова запечатлелась в компании импозантных мужчин

Накануне Анастасия Волочкова объявила в своем Instagram, что вновь счастлива в личной жизни. Экс-балерина заинтриговала подписчиков кадром, на котором позировала с мужчиной. Конечно, лицо его, как обычно, было скрыто. Теперь же блондинка вновь дала повод для размышлений.

«Спасибо моему доброму другу Вадиму Галыгину за знакомство с замечательными талантливыми людьми! Кирилл Папакуль (режиссер) и Артем (сценарист). Готовим новый проект! Ждите скоро!» — написала Волочкова.

Напомним, недавно экс-прима Большого театра вляпалась в очередной скандал. Анастасия справила нужду в своем огороде, не думая о том, что ее могут запечатлеть на фото в столь пикантный момент. Теперь она добивается справедливости в суде, требуя с автора снимка 20 млн рублей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.