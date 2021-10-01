Пикантный кадр: Пынзарь в примерочной задрала рубашку, засветив прелести в нижнем белье

Ради шоу «Доме-2» Дарья Пынзарь сильно похудела. Она избавилась от лишних 10 кг и теперь в кадре выглядит стройной и подтянутой. Самой красотке преображение нравится. И теперь на новый размер красотка регулярно обновляет свой гардероб.

Накануне Пынзарь отправилась на шопинг, выбирая наряды к осени. Постройневшая красотка с удовольствием показывала обновки прямо в примерочной, нарядившись в них. И в какой-то момент, демонстрируя мини-юбку, сильно задрала рубашку. В кадр попал красивый бюст Дарьи в черном бюстгальтере, но девушку это не смутило.

Напомним, Дарья Пынзарь раньше была участницей телепроекта «Дом-2». Там она встретила свою любовь – Сергея, вышла за него замуж, появились два прекрасных сына. В какой-то момент семья решила перебраться ближе к морю, выбрали турецкую Аланию. Но блондинке поступило предложение с «Ю», от которого она не смогла отказаться – стать ведущей на «Доме-2». Решала девушка недолго – они быстро вернулись в Москву.

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