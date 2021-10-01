«В молодости мы все глупые»: Басков рассказал, почему до сих пор не женился

В этом году артист отметит свое 45-летие.

В этом году Николай Басков отметит свой юбилей. Золотому голосу исполнится 45 лет. За последние годы он добился невероятных успехов на сцене, но личную жизнь так и не устроил.

«Что вы все прицепились к возрасту, Господи, я не понимаю! Вон в Европе люди только после пятидесяти начинают свою жизнь. В молодости мы все глупые. Мы не умеем ценить моменты, у нас бушует страсть, гормоны. Я вообще считаю, что люди должны осознанно жениться после сорока и детей также заводить» , — цитирует Баскова «Пятый канал».

Добавим, что за плечами Николая бак с дочкой бизнесмена Светланой Шпигель несколько громких романов, в том числе с Оксаной Федоровой, Викторией Лопыревой и другими популярными девушками российского шоу-бизнеса.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.