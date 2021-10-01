«Он был главным моим партнером»: Макеева раскрыла подробности личной жизни до четвертого замужества

В мае этого года актриса вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова.

Андрея Панина не стало в 2013-м году. Друзья актера до сих пор пытаются выяснить настоящую причину его смерти, проводя собственные расследования. А коллеги по цеху с теплотой вспоминают о тех моментах, когда пересекались с ним на съемочных площадках. Одной из них стала Анастасия Макеева. Откровениями она поделилась в студии программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

«Я имела честь работать с Андреем. Он был главным моим партнером. Я наблюдала многие его работы. Очень творческий человек с математическим складом ума. Очень ответственный, дисциплинированный. Фантастически деликатно себя вел. Настолько, что даже не замечал моего обнаженного тела», – рассказала Макеева.

Напомним, в этом году Анастасия обрела долгожданное счастье. Актриса в четвертый раз вышла замуж за бизнесмена-строителя Романа Малькова.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.