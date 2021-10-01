Дискотека 60+: Пугачева и Галкин устроили зажигательные пляски для дорогих гостей

Звезды преклонного возраста не только чинно поужинали и посидели у камина, но и как следует оторвались на танцполе.

Алла Пугачева и Максим Галкин накануне принимали в гостях наставников шоу «Голос.60+». Давние товарищи Примадонны и телеведущего Лайма Вайкуле, Олег Газманов, Валерий Леонтьев и Стас Намин со своей второй половинкой собрались в каминном зале, где сначала сытно отужинали, а после начали снимать «кино».

Галкин решил запечатлеть на кадрах, как прошла встреча старых друзей, и доказать, что у них, в роскошном замке, люди встречаются и общаются так же, как у обывателей.

Прада, ролик получился не без иронии. Сначала шли кадры с тихих посиделок, друзья смеялись, шутили, а затем – что было дальше.

«На самом деле было так!», — раскрыли правду артисты, которые, уложив двойняшек Лизу и Гарри спать, сами отправились веселиться. Гости и хозяева с удовольствием отплясывали под разные хиты в специально предназначенном для этого помещении. Вот уж поистине, самое интересное всегда происходит, когда детей отправляют спать!

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