«Это фуфло»: Горевой раскритиковал появление Бузовой на сцене МХАТа имени Горького

Актер Михаил Горевой в интервью Диане Кади раскритиковал появление певицы Ольги Бузовой на сцене МХАТа имени Горького. Он считает это диверсией против русской культуры.

По его словам, раньше было «три М» — Меньшиков, Машков, Миронов. Сейчас же стало «три Б» — Бузова, Бояков, Богомолов. Последние трое, как считает Горевой, к театру не имеют никакого отношения. По его мнению, делается все, чтобы потерять русский классический драматический театр.

«Что такое 25 миллионов подписчиков Бузовой — я не понимаю. Это фуфло. А что такое 145 миллионов российских людей — как человек, допущенный к мировой сцене, при всем неуважении к Боякову и Бузовой, я выхожу на залы в миллиарды — скажу: «Не вы создавали этот МХАТ, не вы делали славу этого театра. Но одной Бузовой можно разрушить славу театра». Михаил Горевой

Напомним, что Ольга Бузова в ноябре снова должна появиться на сцене МХАТа имени Горького. Она задействована в постановке «Чудесный грузин», где у нее роль шпионки Беллы Шанталь.

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