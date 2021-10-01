«Вижу, что ты несчастлива»: Дава впервые назвал истинную причину расставания с Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян были в отношениях больше года. Звездная пара рассталась этой зимой, как раз после дня рождения поющей ведущей. По словам рэпера, случившееся стало для него настоящей трагедией.

«Я после этого заходил в торговый центр, на меня смотрели девушки — и мне было неловко. Я ощущал себя, как маньяк. Как чувак, который уничтожает девушек. Слово «абьюз» стало популярным, но 90% людей не понимают этого. Я Оле потом сказал: «Ты видела девушку, которой изменяют и бьют? Ты же знаешь, что я тебе не изменял. Давай расстанемся. Я вижу, что ты со мной несчастлива. Я несчастлив. Я тебя люблю и не могу видеть, как ты мучаешься», — сказал Манукян в YouTube-шоу «Небабские истории».

Добавим, недавно Дава стал участников восьмого шоу «Ледниквый период», но был вынужден сняться с участия в проекте из-за травмы.

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