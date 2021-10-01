В списке эскортниц: певица Бьянка высказалась о сексе за деньги

Популярная певица Бьянка, урожденная Татьяна Липницкая, в свои 36 лет продолжает оставаться востребованной как на сцене, так и среди противоположного пола. Красотка постоянно получат недвусмысленные предложения, в том числе за деньги. Об этом она рассказала в проекте «Загугли звезду», героиней которого стала.

Имя Бьянки в Сети пополнило список звезд-эскортниц, на который артистке очень быстро указали доброжелатели. Эта ситуация вывела ее из себя. Она намеревалась защищать свою честь в суде.

«Я сначала хотела подать в суд, а потом думаю: «Господи, да я же сейчас буду судиться с ними три года». Это лишние деньги и нервы. А ничего же никому не докажешь, потому что принято считать, что если девушка сексуальная, у нее сексуальные клипы, и она на сцене позиционирует себя игриво, то она обязательно должна заниматься сексом за деньги», — высказалась звезда.

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