«Мы сейчас живем в мире абсурда»: Сергей Соседов рассказал, где хранит свои накопления

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, где хранит деньги.

«Я сегодня не знаю, кому доверять. Под подушку складывать деньги? Это выход? В облигации вкладывать? Тоже надо разбираться. Как и с акциями. Этим нужно серьезно заниматься. Разговаривать с экономистами. Если банки с государственной лицензией не дают нам гарантии сохранения средств, то о чем можно говорить». Сергей Соседов

Как отметил Соседов, деньги он продолжает хранить в банках. «Сейчас как раз думаю, как мне быть. По миллиону рублей раскидывать только остается. Все это опасно. Я пока не пришел к какому-то выводу. В зарубежные банки тоже не готов вкладывать с учетом геополитической ситуации. Все кругом нестабильно. Мы сейчас живем в мире абсурда», — заметил он.

Напомним, что несколько лет назад Сергей Соседов лишился десяти миллионов рублей после разорения одного из банков. Как он рассказывал, ему помогали в непростой ситуации обычные люди, а не звезды шоу-бизнеса.

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