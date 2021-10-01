«Ничего, кроме колбасы»: Ольга Бузова призналась, что голодает

Популярная певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова всегда отличалась повышенной работоспособностью. Красотка обычно задействована в нескольких проектах одновременно, и наступивший новый сезон исключением не стал.

Помимо съемок, Бузова активно готовится к своему сольному концерту в «Крокусе», который состоится уже в октябре, и для этого осваивает новый жанр – танцы на шесте. Тренировки, как правило, проходят вечером и продолжаются до поздней ночи. А день расписан по минутам. И оказалось, что в таком плотном графике места перекусам нет – певица практически голодает.

«График съемки-тренировки-дом», написала артистка. И призналась: «Я сегодня даже ничего не успела поесть, кроме колбасы в гримерке».

Наверняка, кто-то из хейтеров скажет, что располневшей на белорусских драниках Ольге Бузовой воздержание только на пользу. Однако, такими темпами девушка просто растратит свою энергию, которую нужно откуда-то брать.

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