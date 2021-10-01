«Отвечал три часа»: Александр Панайотов рассказал, как познакомился с женой

Этот год для Александра Панайотова стал весьма богатым на события. Зимой он принял участие в пятом сезоне шоу перевоплощений «Точь-в-точь» на Первом канале, а позже снялся в сериале «ИП Пирогова». В одной из серий третьего сезона артист сыграл самого себя.

В личной жизни музыканта тоже все прекрасно. Его жена – журналист Екатерина Коренева.

«Она брала у меня интервью. Ей делегировал задание музыкальный лейбл, надо было написать статью «100 вопросов Александру Панайотову». Я приехал и отвечал 3 часа. Потом стали работать вместе. И пошло-поехало. Служебный роман. Теперь она мой менеджер — все на ней: телефонные звонки, гастроли, музыканты, билеты, паспорта», — цитирует Панайотова «Комсомольская правда».

Добавим, что Александр и Екатерина сыграли свадьбу в 2016-м году.

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