«На все хватает»: певица Бьянка похвасталась своим заработком

36-летняя певица Бьянка, настоящее имя которой – Татьяна Липницкая, сейчас готовится сразу к двум масштабным музыкальным проектам. В первые выходные в московском клубе Adrenaline Stadium она выступит в компании многочисленных звезд 90-х и гламурных нулевых на концерте «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты», а в середине месяца даст большой сольный концерт.

Певица по-прежнему на волне. Она недавно выпустила ремейк своего хита «Были танцы» совместно с тиктокером Артуром Бабичем, который взорвал соцсети, работает над новыми проектами, активно пишет песни. И в проекте «Загугли звезду», героем которого артистка стала на портале Teleprogramma.pro, она рассказала, сколько зарабатывает.

«Учитывая, что я автор, то получаю деньги каждый квартал. И вообще, смотря с кем сравнивать. По сравнению с Ди Каприо – наверное, мало, а если сравнивать с другими певицами, то много. На все хватает, все хорошо», — поведала звезда.

Поначалу называть конкретную сумму Бьянка не спешила, но все-таки сдалась. Ее заработок в месяц равняется одному миллиону рублей.

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