Талия станет тоньше, а грудь больше: Хромченко показала платье, которое стройнит всех

На программе «Модный приговор» телеведущая Эвелина Хромченко порекомендовала телезрительницам обратить внимание на технику колор-блок. Это отличная возможность не только привнести яркости в свою повседневность, но и визуально улучшить свои пропорции.

«Блоки цветов соединяются друг с другом подобно самому примитивному детскому конструктору. Каждый из нас умеет это делать с самого детства. Тут главное – не переборщить с количеством цветов, лучше оставаться в системе трех цветов, и тогда ошибки не сделаешь вне зависимости от того, какие бы цвета ты ни выбрала», — дала совет Хромченко.

На представленных моделями комплектах одежды Хромченко указала примеры того, как между собой сочетаются цвета. К тому же, контрастными могут быть и узоры на одежде. Среди примеров нашлось платье с простым и одновременно «хитрым» рисунком, благодаря которому можно визуально скорректировать любую фигуру.

«Тот силуэт, который мы здесь видим, работает на то, чтобы талия нашей модели выглядела максимально узкой, а грудь смотрелась больше. Это как раз для тех людей, которым необходимо подобного рода изменение визуальное сотворить», — отметила стилист.

Так что модницы, берите на вооружение еще один модный прием, который сделает вас ближе к желаемым формам.

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