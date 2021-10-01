«Снимаю дом около помойки»: Губин рассказал, как потратил миллион долларов

Артист часто уезжает в Египет, где чувствует себя намного лучше.

Кумир миллионов в 90-е Андрей Губин уже более 15 лет не дает концерты. Из-за болезни ему пришлось покинуть сцену в 28 лет. К тому моменту артист скопил миллион долларов, который быстро закончился. Себе и девушке он купил по машине и помогал родителям. Сейчас певец ездит на метро и часто улетает в Египет. Выбор страны – не случайный. Именно там Андрей чувствует себя лучше.

«В Египте я живу на отшибе, снимаю дом около помойки. Что поделать, там самое помоечное место. Зато дом хороший. Знаете, в Египте ведь на самом деле дешево жить. Это очень бедная страна», — рассказал Губин в эфире Радио «Комсомольская правда».

Добавим, что звезда девяностых ежедневно мучается адскими болями по всему телу из-за неврологического недуга.

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