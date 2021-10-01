«Чтобы показать, что я в мини»: Пугачева в юбке кокетливо закинула ножку на кресло к мужу

На днях в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина было многолюдно и весело. Примадонна принимала в гостях старых друзей, с которыми не виделась давно. Среди них – Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, Стас Намин. Все они – наставники нового «Голоса.60+», и, как пошутил кто-то из них, пришли к главной наставнице эстрады за опытом.

После ужина в роскошном зале гости и хозяева тесным кругом расселись у камина, чтобы обменяться последними новостями, анекдотами, воспоминаниями, посмеялись и решили запечатлеть на память этот момент. Галкин взял на себя роль автора-повествователя, который поведал, кто и что в их мини-фильме делает.

«Я спряталась за кресло, чтобы показать, что я в мини», — вставила про себя Примадонна. При этих словах звезда кокетливо закинула ножку на подлокотник мебели. Кстати, в чем была одета Примадонна, мы рассказывали ранее.

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