«Хватит мучить шест»: взобравшаяся на пилон Бузова не смогла впечатлить подписчиков своим танцем

Певица осваивает новый навык, но фолловеры уверены – ей с этим на сцену еще рано.

На дворе октябрь, а это значит, что все меньше времени остается до грандиозного шоу, которое замыслила Ольга Бузова в «Крокусе». Специально для этого красотка не ест и не спит, а усиленно тренируется, чтобы поразить зрителей новым навыком – танцами на шесте.

Немного того, чему уже успела научиться певица, она показала в новом видео. На Бузову тут же посыпались тонны хейта, критики и обвинений в неумении грациозно подать себя. Одним словом, красотка не впечатлила своим танцем большую часть подписчиков.

«По профессии пошла», «Ужасы», «Это совсем простой элемент, подучится может еще», «Нет гибкости зачем выеживаешься, снова показуху делаешь», «Ольга, хватит мучить шест, ну нет в тебе нужной ему (шесту) гибкости», «Кому не дано, тому не дано и добавить нечего», «Бред», «Хватит уже, ну не твое», «Жиру-то! Как кабаниха стала!», — негодуют критики.

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Разумеется, нашлись и те, кто поддержал телеведущую. Они заверили, что у девушки все обязательно получится.

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