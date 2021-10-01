«Мы прошли этот ад»: Малькова призналась, чего добилась от бывшего мужа в суде

На протяжении последних нескольких месяцев Светлана Малькова выясняла отношения с бывшим мужем в суде. Многодетная мама, которая теперь воспитывает троих детей, настаивала на том, чтобы нынешний муж Макеевой платил алименты в размере 250 тысяч рублей. Роман же ранее отметил, что сумму значительно уменьшили – до 34 750 рублей.

В своем инстаграм Светлана заявила о том, что тяжбы прекращены.

«Первый — погашение текущей задолженности по алиментам. Второй — защита меня и моих детей от абсурдных пожеланий их отца, который настойчиво требовал, чтобы я их еженедельно привозила ему в г. Обнинск, по месту их официальной, но абсолютно фиктивной регистрации. Оба процесса завершены благодаря профессионализму нашей команды и благодаря моим детям, давшим мне силы на борьбу. А так же спасибо всем неравнодушным людям за колоссальную поддержку. Вместе мы прошли этот ад!», — написала Малькова.

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