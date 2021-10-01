Дерзко и ярко: Клава Кока в экстремальном мини засветила упругие бедра в сетчатых колготках

Кумир современной молодежи, 25-летняя Клава Кока сейчас в Париже. Девушка улетела туда по делам и уже объявила фанатам, чтобы готовились пахнуть как она, поскольку красотка выпускает собственный парфюм.

Между встречами и переговорами Клава Кока старается не сидеть на месте. Звезда много гуляет, осматривает достопримечательности, фотографируется. Для очередных ярких съемок Клавдия принарядилась. Она облачилась в бадлон с перчатками в горошек и с цветочками, а также асимметричную юбку – на одной ноге экстремальной мини-длины, а на другой – макси.

Экстравагантности образу добавили колготки в сетку. Ими Клава обтянула свои сочные бедра и красивые ноги. Ракурс для съемок красотка попыталась выбрать наиболее интригующий, и у нее это получилось.

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