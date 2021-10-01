Екатерина Климова в топе цвета «шоколад» и юбке с «драгоценностями» повеселилась на дне рождения младшей дочки

Звезда сериалов «По законам военного времени» и «Молодежка» Екатерина Климова накануне организовала праздник по случаю дня рождения младшей дочери. Малышке Белле от актера Гелы Месхи исполнилось 6 лет, и звездная мама созвала на тусовку друзей, родных, а также сказочных героев, которых любит именинница.

На праздник Климова нарядилась в шоколадный топ с драпированной линией декольте и юбку макси с принтом «драгоценности». Фигура 43-летней актрисы позволяет любые эксперименты со стилем, но красотка, как правило, предпочитает приталенные силуэты – еще бы, точеные формы красотки в них выглядят еще более эффектно.

Напомним, Екатерина Климова – многодетная мама. У нее, помимо Беллы, есть двое сыновей-подростков от актера Игоря Петренко, а также 21-летняя дочка Елизавета Хорошилова, которая, судя по всему, скоро отправится замуж.

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