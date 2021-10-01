Конец света, политические игры и эпидемия: «КиноПоиск» рассказал о долгожданных премьерах сезона

В новом телесезоне 2021-2022 года сервис «КиноПоиск» для своих подписчиков приготовил как долгожданные продолжения уже полюбившихся проектов – это сиквелы комедий «Беспринципные», «Проект «Анна Николаевна», «Последний министр», так и громкие премьеры.

«Фурия» — совместные проект «Кино Поиска» и Bubble Studios. Успех «Майора Грома» вдохновил на сервис на продолжение сотрудничества со студией, теперь в центре повествования история об акробатке Нике Чайкиной, профессиональной воровке и члене команды Международного агентства контроля, снятая по российским комиксам про Черную Фурию.

«Закрыть гештальт» — это комедия о невероятной способности простого таксиста общаться с душами умерших. Он вынужден совмещать свою работу с обязанностями проводника, помогающего обрести покой тем, кто не успел завершить главное на этом свете.

«Спойлер» — политический триллер о том, какими методами кандидаты пытаются прийти к победе и чем может обернуться появление «своего» подставного претендента на пост губернатора, миссия которого – оттянуть голоса у соперника. В ролях Олег Меньшиков, Максим Матвеев и Светлана Ходченкова и другие.

«Конец света» — комедийная мистика о пришествии Люцифера на землю и грядущем конце человечества, начинающемся в Чертанове. Правда, Князь Тьмы не справится без сына, по совместительству – 30-летнего кассира местного супермаркета и обращается к нему за помощью.

«Нулевой пациент» — драма о первой в Советском союзе вспышке ВИЧ, которая происходит в детской больнице маленького городка.

«Этерна» — фэнтези по романам Веры Камши «Отблески Этерны», считающимися лучшими на постсоветском пространстве. В центре сериала – борьба за власть на планете Кэртиана накануне Великого Излома, которая грозит обернуться всемирной катастрофой.

«Орел и Решка» — популярное тревел-шоу в полнометражном формате. Действие разворачивается на «тонущем корабле» — проект на грани закрытия. Чтобы он не пошел ко дну, оставшиеся сотрудники решают «спасти» его и устраивают съемки в одной из самых закрытых стран мира. Премьера назначена на новогодние каникулы.

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