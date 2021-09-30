«С маленькой зайкой»: Лиана Шульгина похвасталась повзрослевшей дочерью после разлуки

Невестка Валерии призналась, что на обратном пути в самолете пересмотрела все фото наследницы.

Жена 22-летнего предпринимателя Арсения Шульгина — Лиана — разместила в одной из последних Stories личного микроблога свежий снимок внучки певицы Валерии. Примечательно, что родители девочки впервые на долгое время оставляли малышку.

Напомним, недавно Лиана и Арсений Шульгины посетили Африку. Там знаменитости отметили свадьбу подруги и насладились купанием в водопаде Виктория.

больше по теме Лиана Шульгина показала, как вместе с мужем готовит малышку Селин ко сну Невестка Валерии продолжает делиться трогательными кадрами с дочерью.

Несмотря на веселое времяпрепровождения, Шульгины мечтали вернуться в Москву. Потому что там осталась их дочь Селин. Лиана заявила, что так сильно соскучилась по малышке, что всю дорогу до столицы листала снимки маленькой внучки исполнительницы Валерии.

Когда молодая мамочка наконец встретилась с дочерью, она отметила изменения. Селин подросла и стала более шустрой. Теперь Лиане сложно даже сфотографировать непоседу.

«Сегодня целый день с маленькой зайкой. Она такая шустрая, уже не сфотографируешь», — призналась Лиана.

Напомним, ранее Лиана Шульгина поздравила мужа с годовщиной свадьбы. Жена бизнесмена Арсения Шульгина похвасталась совместными фотографиями с возлюбленным на фоне Эйфелевой башни.

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