«Я тебе не изменял»: Давид Манукян признался, что Ольга Бузова соврала об абьюзивных отношениях

Шоумен Давид Манукян поделился подробностями разрыва отношений с Ольгой Бузовой. Знаменитость подчеркнул, что искренне любил артистку. Однако они оба чувствовали себя несчастными.

«Я после этого заходил в торговый центр, на меня смотрели девушки — и мне было неловко. Я себя ощущал как маньяк. Как чувак, который уничтожает девушек. Слово «абьюз» стало популярным, но 90% людей не понимают этого. Я Оле потом сказал: «Ты видела девушку, которой изменяют и бьют? Ты же знаешь, что я тебе не изменял». «Да, знаю», — ответили мне», — заявил Манукян.

«Я пять раз говорил: «Давай расстанемся. Я вижу, что ты со мной несчастлива. Я несчастлив. Я тебя люблю и не могу видеть, как ты мучаешься. Давай по-человечески сядем и из уважения к подписчикам это сделаем». В итоге все пришло к тому, что нужно было хайпануть на этом», — вспомнил Давид в YouTube-шоу «Небабские истории».

Напомним, ранее о Бузовой высказался звезда эстрады 90-х. Андрей Губин оценил красоту и талант бывшей возлюбленной Давида Манукяна.

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