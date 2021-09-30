«Чуть штаны не потеряла»: Кристина Асмус вспомнила акробатическое прошлое

Исполнительница главной роли в фильме «Текст» в свои 33 года гнется, как ивовая веточка.

В одной из последних публикаций личного микроблога экс-жены Гарика Харламова — Кристины Асмус — появилась запись с гимнастическими элементами в исполнении самой артистки.

Асмус в белой футболке и красных спортивных штанах босиком вышла на гимнастический ковер. Кристина собрала волосы в аккуратный хвостик. На лице ее был небольшой страх. Артистка размяла кисти, а голос за кадром скомандовал начинать.

«Страшно… Ну что, погнали?», — произнесла актриса и принялась крутить сальто.

После того, как акробатический номер был окончен, Асмус сама себя оценила. Кристина отметила, что жестко приземлилась. Однако сальто накатом назад артистке все же удалось выполнить. Поэтому поклонники Кристины остались довольными.

«Чуть штаны не потеряла. Вот только так я накатываю в жизни», — пошутила Асмус.

А фолловеры актрисы похвалили Кристину. Они поразились, как артистке удается сохранять такую гибкость после 30:

«Мой вестибулярный аппарат успел покинуть чат. Как у нее получается так?», «Талантище», «Вау! Вы крутая», «Красавица, самая лучшая», «Как это вы так? Невероятно», «Ничего себе, вау».

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