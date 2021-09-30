«Бусинки»: Айза Долматова показала подросших сыновей от разных мужей

Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа — Айза Долматова — разместила на личной странице фото сыновей. Примечательно, что фолловеры знаменитости не сразу узнали детей.

Старший сын Айзы от первого брака Сами и младший Элвис от второго запечатлелись в обнимку. Долматова поделилась кадром дружных братьев со своими поклонниками. А также телеведущая рассказала у трудностях будних дней мамочки.

«Мне кажется, что особая боль многих мам — это огромное количество кружков и секций у детей, при этом если детей еще и несколько, то никакой тайм-менеджмент не способен сделать так, чтобы это было легко. Даже в небольших городах отвести, привести, один кружок, второй, репетитор, а еще нужно успевать работать — все это ложится на хрупкие плечи мам. Спасение здесь может быть, если многое будет в одном месте», — порассуждала Айза.

«Ого, как вымахали!», «Бусинки», «Такие лапочки», «Красавчики», «Какие большие уже мальчишки», — написали фанаты Долматовой в комментариях под фото.

Напомним, ранее Долматова удивила поклонников странной игрой с сыновьями. Айза по очереди окунала Сами и Элвиса в миски с водой. Подписчики телеведущей осудили знаменитость за такой челлендж.

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