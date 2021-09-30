«На чиле и расслабоне вся семья»: Оксана Самойлова привезла дочь на инвалидной коляске на школьный праздник

Жена шоумена Джигана — Оксана Самойлова — разместила на личной странице запись со второй дочерью в главной роли. Знаменитость показала необычное посвящение в первоклассники.

Отметим, что на днях многодетная мамочка сообщила о неприятном последствии развлечений детей. Средняя дочь Оксаны неудачно приземлилась после прыжков на кровати. Лея сломала ногу. Однако малышка не огорчилась и даже приехала на школьный праздник.

Дочь Джигана и Оксаны на инвалидной коляске въехала в актовый зал. Учительница Самойловой сопровождала улыбающуюся девочку. Пока все одноклассники Леи пели на двух ногах. Малышка сидела в кресле и больше всех веселилась.

Поклонники Оксаны отметили, что даже в таком положении Лея остается самой собой и смешит всех окружающих. А некоторые увидели в поведении девочки черты ее звездного папы. Хотя другой части фолловеров Лея на коляске напомнила Моргенштерна на премии МУЗ-ТВ.

«Самый жизнерадостный ребенок Instagram», «Лея была бы не Лея, если бы не отличились от всех на посвящении», «На чиле и расслабоне вся семья», «Напомнила Моргенштерна на премии МУЗ-ТВ», — написали поклонники Самойловой.

Напомним, ранее Оксана Самойлова отметилась со старшими дочерями на школьной линейке. К слову, поздравить наследниц в День знаний приехал и их папа — исполнитель Джиган.

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