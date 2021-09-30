«Отличное сочетание»: Анна Заворотнюк составила образ в стиле гранж

В одной из последних публикаций личного микроблога дочери Анастасии Заворотнюк Анны появилась фотография знаменитости в новом модном образе с массивной кожаной курткой.

Стилист портала Teleprogramma.pro Анастасия Левицкая рассказала о преимуществах фэшн-выбора модели.

«Для своего образа Анна Заворотнюк подобрала кожаную куртку, акцентную рубашку, брюки и кепку. На мой взгляд, Анне удалось интересно обыграть модную кожаную куртку. Клетчатая рубашка красного цвета отлично подходит к стилю гранж, которого придерживалась девушка при создании образа. Образ получился в стиле гранж, но сдержанный и спокойный в стиле самой Анны, без провокаций», — отметила модный эксперт.

«Отличное сочетание фактур в образе: материала кожи и гладкого материала брюк и сумки. Фурнитура также отлично выдержана в единых серебряных тонах. Мне бы хотелось добавить сюда тонкие носочки черного цвета, чтобы не оголять область между ботинками и брюками. Тогда не было бы этого просвета, ноги визуально не обрезались и выглядели бы еще длиннее», — резюмировала Левицкая.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Левицкая — fashion-стилист. Образование: Санкт-Петербургская школа телевидения, курс от Skillbox «Fashion-стилист». Опыт работы — два года.

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