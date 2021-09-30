«Погода хорошая»: Орбакайте в леопардовых лосинах устроила хайкинг-прогулку с мужем в США

Дочка Аллы Пугачевой показала, как проводит время с Михаилом Земцовым в Америке. Они насладились пейзажами у реки Гудзон.

Кристина Орбакайте давно строит карьеру певицы и актрисы. Она родилась в звездной семье, поэтому с малых лет тянулось к творчеству. А в этом году артистка отпраздновала свое 50-летие в кругу родных. Более того, ее дочка Клавдия большую часть лета гостила у бабушки в замке в деревне Грязь. Но недавно Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и наследницей приехала в США.

Уже много времени Орбакайте живет на две страны. У нее есть дом в Майами и квартира в Нью-Йорке, где учится ее дочка. Недавно она показала, как Клавдия готовит на кухне. Но по всей видимости, певица решила не сидеть дома. Накануне она устроила прогулку у реки Гудзон. Вместе с Земцовым она взбиралась в горы по тропинкам и наслаждалась красочными пейзажами.

При этом Кристина была облачена в леопардовые лосины темно-серого цвета и ветровку. Кепка и кроссовки дополнили ее спортивный лук. В таком же стиле оделся и ее муж.

«Вот, мы решили размяться, прогуляться, насладиться осенней погодой. Вот там у нас другой берег Гудзона! Какое небо голубое!» — поделилась артистка. «Мы очень любим хайкинг-прогулки по лесным тропам в разных странах! Вчера прошли 10 км, пока погода хорошая. Всем бодрости и здоровья», — пояснила она.

Поклонники и коллеги восхитились парой. «О, и мы тоже ходики. В эти выходные по 15-20 км в день в Будапеште ходили. Зато в Москве в рабочие дни получается дай бог 1 км», — призналась Валерия. «Какие красивые и стильные!», «Невозможно налюбоваться этой парой», «Очень хорошо, когда люди на одной волне!» — прокомментировали пост подписчики.

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