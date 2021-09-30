«Фу, какой кошмар!»: Алексей Ягудин признался, как реагируют зрители «Ледникового периода» на Бородину и Милохина

В новом сезоне шоу «Ледниковый период» приняли участие молодые артисты и популярные блогеры. Однако постоянный ведущий программы — Алексей Ягудин — уверен, что не всем такие перемены пришлись по вкусу.

По словам экс-фигуриста, возрастная аудитория любителей танцев на льду не ожидала увидеть на проекте Даню Милохина и Ксению Бородину.

«Можно критиковать, можно подбадривать. Понятно, что критики много, я это вижу по своим соцсетям. У меня более возрастные подписчики — зрители «Ледникового». И когда они видят Даню, Олю Бузову, Ксению Бородину и некоторых других современных персонажей, то говорят: «Зачем это надо?», «Фу, какой кошмар!», — подчеркнул Ягудин в Sport-express.ru.

К слову, первое выступление 19-летнего исполнителя Милохина уже разочаровало его поклонников. А некоторых номер Дани и его партнерши и вовсе заставил поволноваться. Поскольку артист уронил Евгению Медведеву на колени. Сам при этом ударился головой об лед.

Напомним, ранее Алексей Ягудин рассказал, почему произошло такое падение.

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