«Уровень нежности — бесконечность!»: Арзамасова запечатлелась с крохой-сыном дома у мамы

Лиза Арзамасова для многих остается звездой сериала «Папины дочки». Однако в ее копилке также десятки других работ, например в фильме «Любовь в большом городе». Она также играет в театре, но в этом году актрисе пришлось снизить свою творческую активность. Лиза состоит в браке с Ильем Авербухом. И в этом году у пары родился сын, которого они назвали Львом.

Если летом во время беременности Лиза гуляла, проводила время с мамой Юлией, то после родов она некоторое время привыкала к новому статусу. Впрочем, постепенно актриса стала появляться на публике с мужем, поддерживая его на важных мероприятиях. Даже с поклонниками она реже общается, но с радостью делится эмоциями.

Так, 30 сентября Арзамасова привезла сына в гости к своей маме. Более того, она показала малышу свою детскую комнату. Актриса в уютном свитере прилегла на кровать, где раньше спала. Она держала кроху, который задремал на ней.

«В гостях у бабочки. Заехали с Левушкой к моей маме. Немного повалялись в „детской“. Такие чувства странные… Вот она комната, в которой я росла, взрослела, которая помнит меня крошечной, помнит все мои самые важные события и переживания и хранит „артефакты“, начиная с первой моей игрушки, первого платьица и первого школьного дневника. Уровень нежности — бесконечность!

После обеда в солнечный день как раз с этой стороны дома — светло и очень уютно. На подоконнике игрушки, будто я лет 20 назад не завершила какую-то игру и решила продолжить позже. А на письменном столе — тетрадки с последней сессии в институте. И девичьи секретики в коробке в комоде. И вот … новый человек так мирно засопел, будто знает, что и здесь он тоже дома. Мамин дом — мой якорь. Такой для меня важный „отправной пункт“. История семьи, ее больших и маленьких событий. Книги, которые читали три поколения до Левушки. Знаки. Запахи. Энергия. Пусть это удивительное место будет всегда неизменным. Здесь было счастливо расти и взрослеть. Добро пожаловать в мое детство, Лев Ильич. Сегодня хороший день», — поделилась звезда.

Поклонников растрогали нежные кадры. Многие отметили, что ее комната целое произведение искусства. «Милашки такие», «Очень нежное фото», «Красота зашкаливает», «Какой сладкий пупс», — прокомментировали пост подписчики.

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