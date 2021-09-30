«Хочется унестись крепко спать»: Подольская пожаловалась на трудности материнства

Дважды мама Наталья Подольская вместе с Владимиром Пресняковым -младшим воспитывает шестилетнего Артемия и годовалого Ивана, который своими выходками постоянно держит всю семью в тонусе.

Было время, когда Наталья говорила, что со вторым ребенком у нее все получается легче и даже есть время на отдых и на себя, но все изменилось, как только малыш подрос, научился ходить и стал проявлять невероятную любознательность. Маме только и остается успевать везде за ним.

А еще это веселые ночки, после которых нет сил ни на что, а только единственное желание – сбежать далеко-далеко, чтобы никто не нашел и наконец выспаться.

«После прекрасной ночки с моими сыночками хочется сесть на резвого коня и унестись крепко спать», — призналась на своей страничке в Instagram певица.

Возможно, если бы тяготы материнства с ней разделил глава семейства, Наталья бы так не уставала, но Владимир ночами крепко и спокойно спит.

Однажды Подольская призналась, что сама не настаивает на помощи, потому что сейчас ее время, да и у нее есть то, чего нет у папы – волшебная грудь.

Подписчики сразу поддержали певицу, ведь у всех мам одни и те же проблемы и заботы.

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