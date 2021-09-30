Причина в Харламове? Асмус пожаловалась на то, что лишилась сна

А юморист тем временем ходит по светским раутам с новой подругой.

Всего несколько дней назад вдохновленная неожиданным отпуском, Кристина Асмус выкладывала восторженные посты и делилась веселыми фотографиями.

«Я сбежала — писала актриса – одна, чтобы подумать, поспать, восстановить силы».

И вот опять снова, бессонница, как будто и не было у нее этих трех чудесных дней в Карелии.

Спать, спать, спать, не об этом ли мечтают все востребованные актеры мира. Асмус – не исключение. Актриса жалуется подписчикам, что даже когда у нее появляется возможность спать по шесть часов подряд, она все равно полночи ворочается и не высыпается, а потом — результат на лице.

больше по теме «Наконец-то!»: Кристина Асмус не постеснялась выйти на прогулку в Карелии абсолютно без макияжа и в простой одежде Актриса решила отдохнуть от флера популярности и побыть самой собой наедине с природой.

«Таблетки, музыка, нулевые мысли – все тщетно — откровенно говорит она, — всему виной бесконечное копание в телефоне и хроническая усталость».

Но не все этому верят. В чем же истинная причина некачественного сна актрисы? Поклонники уверены, что во всем виновата новая возлюбленная Гарика Харламова – Екатерина Ковальчук, ведь юморист уже вывел девушку в свет и даже представил своей маме. Возможно, скоро будет свадьба?

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