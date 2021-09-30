Очередной бойфренд?: Клава Кока после расставания запечатлелась в объятиях нового Димы

Еще недавно артистка порвала с Димой Гордеем.

Исполнительница Клава Кока прижалась к блогеру Диме Масленникову на прогулке по Парижу. Поклонники знаменитостей тут же предположили, что у Клавы и Димы роман.

К слову, ранее артистка встречалась с блогером Димой Гордеем. Кока скрывала свои отношения. Не все фанаты Клавы знали о ее романе. Однако блогер и экс-избранник певицы сделал публичное заявление о расставании с участницей лейбла Black Star.

Кока не ожидала такого жеста от бывшего бойфренда. Она назвала поступок Гордея предательством и написала грустный трек «Точка».

Клава признавалась, что ей тяжело приходится после расставания. Однако недавно артистка запечатлелась в объятиях высокого брюнета. Клава искренне улыбалась на прогулке в Париже.

Артистка весело провела время с блогером. Примечательно, что предполагаемого нового парня певицы вновь зовут Димой. Друг Коки, как и Гордей, является блогером.

Поклонники Клавы отметили, что она выглядит счастливой с Димой:

«Димас, мне кажется что вы самая подходящая пара!», «Такие счастливые вместе», «Женитесь!».

К слову, Клава Кока недавно приняла участие в экстремальном шоу «Форт Боярд».

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