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«Я люблю Карину!»: Слава Марлоу сделал официальное заявление о своей девушке

21-летний исполнитель стал новым героем в программе Юрия Дудя.

«Я люблю Карину!»: Слава Марлоу сделал официальное заявление о своей девушке
Слава Марлоу. Фото: Instagram.com/slavamarlow

Экс-битмейкер Алишера Моргенштерна — Слава Марлоу — признался в любви блогеру Карине Карамбейби. Долгое время пара отрицала свои отношения.

21-летний артист выпустил несколько хитов в конце прошлого года и в начале этого. Также Слава получил премию «Прорыв года» от Муз-ТВ. После популярности, которая пришла во время сотрудничества с Моргенштерном, Марлоу пригласили на программу «ВДудь».

В беседе с Юрием Дудем Слава Марлоу признался, что встречается со своей сверстницей Кариной Карамбейби. У возлюбленной Марлоу на собственном YouTube-канале 3,52 миллиона подписчиков. Однако Слава любит Карину не за популярность, а за искренность. Исполнитель заявил, что таких людей мало в его окружении.

«Я люблю Карину Карамбейби!» — гордо произнес Марлоу.

Вначале артист не хотел говорить с журналистом о личной жизни. После небольшого перерыва на интервью Слава уточнил у избранницы, может ли он открыто заявить о их романе. Карина дала согласие. И Марлоу не стал больше молчать о своих чувствах.

Слава Марлоу
Слава Марлоу с возлюбленной Кариной Карамбейби. Фото: Instagram.com/slavamarlow

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«Блогеры и Дороги»Алишер МоргенштернКарина Карамбейбимолодые артистыСлава Марлоу