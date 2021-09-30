«Я люблю Карину!»: Слава Марлоу сделал официальное заявление о своей девушке

Экс-битмейкер Алишера Моргенштерна — Слава Марлоу — признался в любви блогеру Карине Карамбейби. Долгое время пара отрицала свои отношения.

21-летний артист выпустил несколько хитов в конце прошлого года и в начале этого. Также Слава получил премию «Прорыв года» от Муз-ТВ. После популярности, которая пришла во время сотрудничества с Моргенштерном, Марлоу пригласили на программу «ВДудь».

В беседе с Юрием Дудем Слава Марлоу признался, что встречается со своей сверстницей Кариной Карамбейби. У возлюбленной Марлоу на собственном YouTube-канале 3,52 миллиона подписчиков. Однако Слава любит Карину не за популярность, а за искренность. Исполнитель заявил, что таких людей мало в его окружении.

«Я люблю Карину Карамбейби!» — гордо произнес Марлоу.

Вначале артист не хотел говорить с журналистом о личной жизни. После небольшого перерыва на интервью Слава уточнил у избранницы, может ли он открыто заявить о их романе. Карина дала согласие. И Марлоу не стал больше молчать о своих чувствах.

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