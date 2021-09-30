«Я ей так понравился»: Цискаридзе рассказал, как познакомился с принцессой Дианой

Королевская особа, по его словам, пришла на балет с его участием.

Николай Цискаридзе был знаком с принцессой Дианой. В интервью Надежде Стрелец балетмейстер рассказал, что однажды королевская особа пришла на балет с его участием «Сильфида».

«Я ей так понравился, что после этого балета для всех важных особ ставили танцевать только меня», — отметил Николай.

Напомним, принцесса Диана заняла третье место в рейтинге величайших британцев в истории, а ведь она не была ни действующим правителем страны, ни грандиозным политиком, ни талантливым музыкантом.

Зато ее красота, обаяние и бунтарский дух покорили весь мир. В леди Ди видели заботливую маму принцев Уильяма и Гарри, а также народную любимицу.

Смотрите также:

Еще больше роликов на нашем Youtube-канале!