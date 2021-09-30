«Тимати там нет?»: Саша Дони на высоких шпильках шпагатом закрыла багажник

Возлюбленная шоумена Тимати — Саша Дони — на высоких ботфортах продемонстрировала вертикальный шпагат. При помощи своей растяжки украинская модель закрыла багажник автомобиля.

Дони помахала стройными ногами на подземной парковке. Блондинка с пухлыми губками и сочными формами облачилась во все черное. Саша надела бейсболку, полупрозрачные лосины, футболку и бомбер. А в качестве обуви на экс-гимнастке оказались высоченные ботфорты с острым носом.

Руки Дони были заняты большим количеством пакетов после шопинга. К счастью модели, современные автомобили открываются при помощи ног. Блондинка воспользовалась этой функцией, а заодно и похвасталась растяжкой.

Поклонники Дони при виде вертикального шпагата знаменитости поинтересовались личной жизнью Саши. Некоторые фолловеры были уверены, что модель снимал на камеру бывший возлюбленный Анастасии Решетовой.

К слову, не всех подписчиков Тимати вдохновляет новая подруга музыканта. Шпагаты балерины Волочковой им все же нравятся больше.

«У Насти лучше бы вышло», «До Волочковой не дотягивает», «А Тимати где прячется?», «Тимати там нет?», «Тимати в багажнике?», — завалили вопросами Дони ее фолловеры.

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