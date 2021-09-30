«Настя, возьмись за голову!»: Цискаридзе рассказал, какой на самом деле балериной была Волочкова в Большом

По словам балетмейстера, Анастасия была очень хороша, но что-то пошло не так.

Николай Цискаридзе в интервью Надежде Стрелец рассказал, какой на самом деле балериной была в Большом театре Волочкова. Ведущая, в свою очередь, заметила, что для многих обывателей Анастасия может запомниться как не очень хороший профессионал своего дела.

«Волочкова была очень одарена и необыкновенно хороша, — заявил балетмейстер. – Но надо понимать, что балет – это очень сложная работа, там надо пахать. А человеческий организм – это не машина, и мы становимся рабами лампы. И в какой-то момент Настя стала очень уязвима. Я просил ее много: «Настя, пожалуйста, возьмись за голову! Ты вредишь уже не только себе, но и всем остальным», — рассказал Николай.

Цискаридзе также вспомнил, как однажды Волочкова немного расслабилась и во время выступления партнер ее уронил, чуть не сломав себе спину.

«Волочкова тогда была директором Вселенной, но все закончилось», — подытожил балетмейстер.

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