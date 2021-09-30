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«Под облаками прямо сейчас»: Спирс порадовалась, что окончательно избавилась от опеки отца

Финансами звезды теперь будет распоряжаться ее адвокат.

«Под облаками прямо сейчас»: Спирс порадовалась, что окончательно избавилась от опеки отца
Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Певица Бритни Спирс в Instagram косвенно отреагировала на решение суда, который окончательно забрал у отца исполнительницы право контролировать ее жизнь.

Самолет с Бритни Спирс
Самолет с Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

На ролике она сидит за штурвалом самолета вместе с пилотом. Видно, что у Бритни Спирс просто великолепное настроение.

«Под облаками прямо сейчас. Первый раз летаю на винтокрылом самолете. Боже, я так испугалась. Оставайтесь такими же классными и красивыми людьми. Скоро появятся новые фотографии».

Бритни Спирс

Напомним, что американский суд забрал у отца Бритни Спирс право контролировать ее жизнь. Джеми Спирс больше не считается опекуном своей дочери. В ближайшее время распоряжаться финансами звезды будет ее адвокат. Его кандидатуру ранее предложила сама американская исполнительница.

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